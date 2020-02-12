منع إحتكار (السكر) وقرارات جديدة بشأن الدقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، أمس قراراً بحظر احتكار سلعة السُكر استناداً على المادة (5) من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م ونص القرار بحظر احتكار أو تخزين سلعة السُكر بغرض التحكم في أسعارها أو توزيعها، ونص القرار على مراعاة أي أحكام أو أوامر في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف القرار أعلاه بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة سلعة السُكر، وشدد القرار على أن أي عامل أو موظف يستغل سلطته على وجه لا يستحق مع أحكام هذا القانون والقرار يكون عُرضة للمحاسبة القانونية والإدارية، ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبد الله، أن أي تجاوز سيتم تطبيق القرار بالحزم والصرامة اللازمة.

تعليق الدراسة بجامعة الضعين

الضعين :آخرلحظة

قرر مجلس عمداء جامعة الضعين بولاية شرق دارفور تعليق الدراسة بالجامعة لأجل غير مسمى اعتبارا من اليوم، على خلفية احتجاجات قادها طلاب الجامعة طالبوا بطرد الصندوق القومى لرعاية الطلاب من جميع الخدمات.