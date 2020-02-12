ليلة (ياسمين) في بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استضاف إتحاد الأدباء والفنانين بورتسودان يوم الخميس الماضي الفنانة ياسمين إبراهيم في ليلة غنائية خاصة، قدمت فيها مجموعة من أغنياتها، وشهدت الليلة حضوراً جماهيرياً كبيراً، تفاعل مع الأغنيات.

ياسمين عبرت عن سعادتها بإحياء الليلة وما حظيت به من اهتمام، وكتبت على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: (لو امتدت الليلة ليالي لما كفت كثافة التفاعل والتفاكر التي تدفق موجها في إتحاد الأدباء والفنانين بورتسودان، ممنونة جداً، كل الجمال، الحب والدعم الذي غمرتموني به، التنظيم الراقي، الإستماع الفريد، الملاحظات، النقاش والنقد البناء، طرب روحكم الذي إمتد ليصير مكوناً لبصيرتي ومخيلتي القادمة، شكراً للوعي الفريد، الحميمية واليقين فيما أقدمه)

يذكر أن الفنانة ياسمين إبراهيم عادت للبلاد بعد سنوات طويلة باستراليا، وشاركت بعد عودتها مع عدد من الفنانين في الكثير من الأمسيات الثقافية، والفعاليات الثورية، منهم الموسيقار يوسف الموصلي في إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة بالديوم.