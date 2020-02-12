رسمياً..حسم أزمة الغاني ريشموند

الخليج 365 :

أعلن نادي الخرطوم الوطني نهاية أزمة اللاعب الغاني ريشموند مع ناديه الحالي المريخ الخرطوم.

وقال الموقع الرسمي لنادي الخرطوم اليوم”الأربعاء” إنّ اجتماعًا التأم بالمكتب التنفيذي للنادي في حضور النائب الأوّل للرئيس إبراهيم كهرباء، ومصطفى فاروق مساعد نائب الرئيس للشئون المالية والسيد هيثم محمد نور المدير العام للخرطوم الوطني، بجانب عضو مجلس المريخ محمد موسى الكندو ومصطفى توفيق تمّ فيه التسوية.

وأوضح الموقع أنّه تمّ تسليمهم خلو طرف من إقامة اللاعب ريشموند بصورة رسمية.

وانتقل اللاعب الغاني ريشموند إلى نادي المريخ في الانتدابات الشتوية الماضية، غير أنّه لم يشارك بسبب شكوى دفع بها نادي الخرطوم الوطني ضده إلى”الفيفا”.