ظاهرة إنحسار النيل تهدد الموسم الشتوي بالشمالية

الخليج 365 :

أعلن وكيل وزارة الزراعة والغابات عبد القادر تركاوي عن تمزيق فاتورة استيراد القمح خلال الفترة المقبلة، من خلال تشجيع المنتجين وزيادة محاصيل الصادر وجذب المستثمرين للبلاد، وتأهيل مشاريع الأيلولة وتحسين سلسلة القمية لكل المحاصيل، وعد الوكيل خلال زيارتة للمشاريع الزراعية بالولاية الشمالية بحل مشكلات الري والهدام، بجانب وضع سعر تشجيعي لشراء محصول القمح من المنتجين. من جانبهم شكت مجموعة من المزراعين بعدد من المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية، من ظاهرة أنحسار النيل، وقالوا إنه مهدد حقيقي للموسم الشتوي، بجانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج متمثلة في الأسمدة، التقاوي، المبيدات، إضافة إلى تذبذب التيار الكهربائي، مما تسبب في حرق عدد من الطلمبات، فضلاً عن غمر الأراضي بالأطماء نتجية لتأثيره على بحيرة السد العالي، مما أدى إلى ضعف المساحات المزروعة بمحلية حلفا، بجانب مشاكل الأهالي مع أصحاب المشاريع الاستثمارية مثل الراجحي، مما تسبب في عدم دخول مساحات متوقعة للقمح بالولاية، وكشف المزراعون لوكيل وزارة الزراعة خلال زيارته التفقدية عن عدم استقرار انسيباب الجازولين الزراعي والعجز في الكميات المخصصة للموسم الشتوي، وعدم توفر التمويل للقمح، مما أدى إلى تأخير تطهير القنوات وصيانة وحدات الري.