شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت وزارة التجارة والصناعة إن حجم تسريب الدقيق من حصة ولاية الخرطوم وحده يقدر بـ(250) مليون دولار، وأعلن رئيس غرفة الدقيق بالوزارة المعز عبد الوهاب، لـ(آخر لحظة) عن تجاه لإلغاء نظام الوكلاء، في توزيع الدقيق للمخابز والاستغناء عنهم بأفراد من الشرطة ولجان المقاومة لضبط وتوزيع الدقيق للمخابز. من المنتظر أن يعلن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني اليوم، سياسات وقرارات جديدة بخصوص الدقيق والخبز، ويعقد الوزير مدني عباس في الثالثة عصر اليوم مؤتمراً صحفياً للحديث حول الأمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة: حجم الدقيق المسرب يقدر بـ(250) مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.