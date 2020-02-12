قفزة جديدة لأسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفزت أسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية للعملات بالسودان إلى معدلات غير مسبوقة.

وسجل سعر بيع الدولار اليوم “الأربعاء”، (103) جنيهات مقارنة بـ(102) جنيه يوم أمس، ووصل سعر الشراء إلى (101) جنيه.

واوضح متعاملون مع الأسواق الموازية لـ(باج نيوز)، أن سعر بيع الدرهم الاماراتي بلغ (28.10) جنيها، وسعر الشراء (27.90) جنيه.

وأكد عدد منهم، أن هنالك حالة من الارتباك والفوضى في التداولات.

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