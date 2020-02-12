مدني عباس: الحكومة ستواصل دعم أسعار الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، لكنها تريد تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

ولدى إعلانه عن خطة للتعامل مع الطوابير الطويلة أمام المخابز في ظل أزمة اقتصادية، قال مدني عباس مدني أيضا للصحفيين: إن ”السودان لديه ما يكفي من القمح حتى مايو/ أيار المقبل“.