بالفيديو:اتهام الثائر دسيس مان بالعلمانية ودعوته البنات للمبيت معه

انبرى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن الثائر دسيس مان الذي اتهمه الداعية مزمل فقيري بالسفه وانه ينتمي للعلمانيين بجانب فتيات الثورة اللائي يطلق عليهن لقب الكنداكات حيث قدم فقيري مقطعا مصورا عرض من خلاله القصيدته المشهورة (بس انت حاول بيت كنداكة نعرسها ليك)حيث ذكر فقيري بانه دعا البنات للمبيت واصفا كلامه بانه قمة في (قلة الأدب نشروه العلمانيين ديل) مضيفا قوله عن دسيس مان قائلا:( بحكي قال لقى بتين قال ليهم بيتو معانا هنا,بات ناس يبيتو معاك كيف).

وذكر ناشط معلقا ومدافعا عن دسيس مان بانه لا علاقة له بالعلمانيين حيث قل:(دسيس مان معروف انه زول بتاع نكته و أعطى للثورة نكهة خاصة بأشعاره اللي انت شايفها قلة أدب دي) ومن جهة اخرى دافع المتحدث عن بنات الثورة حيث كتب: (لكنداكات رغما عن أنفك أجدع منك و خرجوا في الثورة و عرضوا أنفسهم لبطش النظام البائد عشان يجيبوا ليك الحرية الانت هسه بتتشدق بيها دي في حين إنت آثرت السلامة متحججا بباطل الاحاديث و ضعيفها عن حرمة الخروج على الحاكم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)