الهلال يتمرن ويجهز البدلاء لمواجهة الأهلي العطبراوي

ضَاعَف الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الفاتح النقر، تحضيراته القوية والجادة لمواجهة ضيفه الأهلي عطبرة، يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الدوري الممتاز في المرحلة الثانية منه، وسيجري الهلال اليوم حصته التدريبية الأساسية والتي سيركز من خلالها المدرب النقر على تجهيز الفريق لخوض المباراة المقبلة التي أعلن الطوارئ لها، على أن يختتم تدريباته يوم غد الخميس بملعبه،

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كما أجرى الفريق أمس بحسب صحيفة الصيحة مراناً على ملعب إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء)، ومهّد من خلال المران إلى الاستقرار على الخطة التكتيكية التي ينوي استخدامها لمواجهة الجمعة المقبلة؛ وشهد التدريب تكثيف الجرعات البدنية من قبل المعد البدني التونسي معاذ هراوي الذي أخضع اللاعبين لتدريبات متنوعة انطلقت بالإحماء والاستطالة وتفكيك العضلات، فيما حرص الفاتح النقر المدير الفني، على تنفيذ تمارين الاستلام والتمرير والتمركز الصحيح واللعب من لمسة واحدة إلى جانب زيادة معدل اللياقة وسط اللاعبين، والتي سيعتمد عليها كثيرًا في المباراة المقبلة.

هذا وأوضح المدير الفني للهلال الفاتح النقر أنّ فريقه يعاني من غياب عددٍ من اللاعبين لأسبابٍ متفاوتة، ما جعله يعمل على تجهيز البدائل استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام الأهلي عطبرة في بطولة الدوري الممتاز في المرحلة الثانية من البطولة، وأشار النقر في تصريحات صحافية إلى أنّ فريقه استعاد خدمات اللاعبين وليد الشعلة وموفق صديق، لكّنه يرى أنّ مشاركتهما في المباراة القادمة ضعيفة ويحتاجان الى مزيد من التأهيل، وتابع: صحيح هناك عناصر عادت للتدريبات بعد التعرض للإصابة في الدوري الأفريقي والممتاز، غير أنّه ما زال أمامها الكثير للوصول إلى الجاهزية التي تخوّل لهم المشاركة فسليم والشعلة وموفق يحتاجان إلى تدريبات خاصة في المرحلة المقبلة، تمهيداً للعودة تدريجياً للمشاركة، وواصل النقر أنّه يثق وبشكلٍ كبير في العناصر التي ستشارك في المواجهة المقبلة بدلاً من اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة في المباريات الماضية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)