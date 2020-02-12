بالفيديو :مهندس سوداني يحل مشكلة صفوف الخبز ويعفي السودانيات من هموم (عواسة) الكسرة

أثار مهندس سوداني اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ابتكار لفرن جديد لحل مشكلة الخبز التي يعاني منها المواطن السوداني مشيرين الى هذه الابتكار قد نزل بردا وسلاما على النساء حيث يريحهن من هم (عواسة الكسرة) حيث قال معلق:(هههه مبروووك يا كسلانات الله ريحكن من العواسه كسره والقراصه شغل ما خمج يا كسلانات الوطن ومبروك والله) بينما طالب عدد منهم وزير الصناعة للاستفادة منه لحل الضائقة الخاصة بالخبز حيث ذكر متابع قوله: (طيب وين وزير الصناعة والغرفة التجارية وين مدني المفروض تعممو هذا الفرن في كل حي لحل الأزمة اليومية).

وكان المهندس السوداني الشاب أيمن نعمان قد قدم ايتكارا لافتا ومهما وهو عبارة عن فرن ينتج حوالي 2400 – 5800 رغيفة في الساعة حيث أوضح بانه سعى من خلال هذا الابتكار الى وضع حلا ناجعا لازمة الخبز التي برزت مؤخرا ومعالجة ابرز جوانبها التي تتمثل في السرعة واختصار الزمن وعدم تكدس المواطنين في المخابز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)