تهافت من قبل نسوة الخليج على الحنة السودانية !

التاريخ: 12-فبراير-2020
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انتعش صادر الحناء السودانية، وشهد تهافتاً، بلغ أكثر من ١٤٠٠ طن في العام المنصرم، لعدد من الأسواق العربية والخليجية بعائدات تجاوزت مليون دولار ، وجاءت معدلات الصادرات من يناير حتى أغسطس بواقع ١٠٧٩ طن، بينما بلغت في الأربع أشهر من سبتمبر إلى ديسمبر الماضيين اكثر من ٣٣٧ طن، وذلك وفق إحصائيات رسمية تحصلت (السوداني) عليها.
ويشار بحسب نقطة التجارة السودانية إلى أن محلية الدامر بولاية نهر النيل ، تعد رائدة في زراعة وصناعة الحناء وتشهد نشاطاً استثمارياً واسعاً، وتسهم في إحداث حراك اقتصادي كبير في كل أنحاء الولاية ، حيث تنتشر مزارع الحناء على مستوى مناطق الولاية المختلفة، لعبت المصانع دوراً مهماً في تشغيل الخريجين، خاصة بعد الزيادة المضطردة في الطلب على الحناء السودانية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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