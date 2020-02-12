الأربعاء 12 فبراير 2020
عزا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور لعدم التوصل لاتفاق سلام نهائي.
وأضاف ان الحكومة ليست قلقة من هذه الخطوة ولاتري فيها شيئا جديدا، وأن عملية التمديد إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة .
واشار إلى انه حال توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة اليوناميد من دارفور وإخراج السودان من الفصل السابع ستنتهي مهمة فريق الخبراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تكشف سبب تمديد مهمة فريق الخبراء.. اتفاق السلام "كلمة السر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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