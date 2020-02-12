وزير التجارة: السودان سيواصل دعم أسعار الخبز

الأربعاء 12 فبراير 2020 قال وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، لكنها تريد تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

ولدى إعلانه عن خطة للتعامل مع الطوابير الطويلة أمام المخابز في ظل أزمة اقتصادية، قال مدني عباس مدني أيضا للصحفيين: إن ”السودان لديه ما يكفي من القمح حتى مايو/ أيار المقبل“.

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