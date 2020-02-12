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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، إن الرسالة التى بعث بها إلى الأمم المتحدة، بخصوص طلب ولاية المنظمة الدولية على عملية السلام فى السودان، هدفها نقل السودان من الفصل السابع، الذى يتيح وجود قوات عسكرية، إلى الفصل السادس، الذى يُمكن السودان من تحديد ماذا يريد من الأمم المتحدة.
وترأس حمدوك، اليوم الاربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، قدم خلاله شرحا لوجهة نظره بخصوص هذا الخطاب، الذى أثار جدلا كبيرا فى السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من حمدوك بشأن تفاصيل رسالته الى الامم المتحدة حول نقل السودان من البند السابع الى السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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