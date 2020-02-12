بسبب الجوازات.. سودانيون بالكويت يستنجدون برئيس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: استنجد عدد من السودانيين المقيمين بالكويت برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزارة الخارجية بغية إرسال بعثة لتجديد جوازاتهم بسبب انتهاء صلاحيتها أو تكليف السفارة بإنشاء وحدة لتجديد الأوراق الثبوتية، وقالوا في بيان حصلت عليه (آخر لحظة) أمس إن السفارة لم تحل مشكلتهم لعدم وجود مكتب جوازات بالسفارة مما يتسبب في فقدان المقيم إقامته وطرده من عمله . آخر لحظة

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