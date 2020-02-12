تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مدد مجلس الأمن الدولي اليوم “الأربعاء”، ولاية فريق الخبراء الذي يساعد نظام العقوبات على السودان حتى 12 مارس 2021م، لكن بعض الأعضاء حثوا الجهاز المكون من (15) عضواً على النظر في رفع التدابير التقييدية.

واتخذ المجلس بالإجماع، القرار (2508) 2020م بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وطلب إلى الفريق تقديم تقرير مؤقت عن أنشطته في موعد لا يتجاوز 12 أغسطس 2020م للجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار (1591) 2005م بخصوص السودان.

وطلب المجلس إلى الفريق أن يقدم إلى المجلس بعد مناقشته مع اللجنة، تقريرًا نهائيًا بحلول 13 يناير 2021م، بما في ذلك استنتاجاته وتوصياته.

وأعلن مجلس الأمن، اعتزامه إجراء استعراض منتظم للتدابير المتعلقة بدارفور في ضوء الوضع المتطور على أرض الواقع، ووضع معايير رئيسية واضحة ومحددة وقابلة للقياس يمكن أن تخدم في توجيه مجلس الأمن لاستعراض تدابير على حكومة السودان.

باج نيوز