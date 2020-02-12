وزير الثقافة والإعلام: مهمة فريق الخبراء ستنتهي عندما يتم توقيع اتفاق...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عزا وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور لعدم التوصل لإتفاق سلام نهائي حتى الآن. وأوضح فيصل في تصريح لـ (وكالة السودان للأنباء) أن حكومة السودان ليست قلقة جراء هذه الخطوة ولاترى فيها شيئاً جديداً، مبيناً أن عملية التمديد هي إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة. وأضاف أنه بمجرد توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة اليوناميد من دارفور وإخراج السودان من الفصل السابع ستنتهي مهمة فريق الخبراء. وأضاف قائلاً: (مهمة فريق الخبراء ستنتهي عندما يتم توقيع اتفاق سلام). صحيفة الانتباهة المادة السابقة الأمم المتحدة تتهم الجيش الوطني الليبي بمنع هبوط طائراتها المقالة القادمة صورة طريفة لمولانا التاج إسماعيل ممازحاً صديقه “طارق جبريل”

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