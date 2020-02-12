الأبحاث الجيولوجية تكشف حقيقة بيع نيزك (المناصير)

أكدت الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية “الذراع الفني لقطاع التعدين” بوزارة الطاقة والتعدين ان نيزك (الصنقير، او نيزك المناصير) والذي يزن (1010) كيلو جرامات ويتكون من 98% حديد و2% نيكل موجود بمعرض النيازك بالهيئة ولم يتم بيعة او استبدالة بأي نوع من انواع الصخور .

وقالت الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية في بيان اليوم الاربعاء بحسب اليوم التالى ان ماتم من محاولات لبيع النيزك في فترة سابقة لاعلاقة لها به، واشارت إلى النيزك لايزال موجودا في معرض النيازك بالهيئة، ويحتوي على (4) نيازك أخرى وهي نيزك (حلفا) ويزن (12) كيلو، نيزك (التبون) وسقط شرق محلية الجبلين ويزن (1) كيلو جرام ونيزك قرية (الحريق) بولاية شمال كردفان ويزن (2) كيلو جرام اضافة إلى نيزك (ام الحراير) وسقط بولاية شمال دارفور ويزن (75) كيلو جراما.

Advertisements

واعتبرت الهيئة ان النيازك تعتبر ارثاً جيولوجياً لايمكن التفريط فيه.

يذكر ان للنيازك اهمية علمية كبيرة حيث يتم من خلالها التعرف على البنية الداخلية للارض.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)