مجلس الوزراء يوافق على مقترح بوقف التعديات على الميادين

التاريخ: 12-فبراير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس المجلس مشروعات قوانين السلطة القضائية لسنة 1986 (تعديل) لسنة 2020م، ومشروع قانون مجلس القضاء العالى لسنة 2020م )قدمهما وزير العدل مولانا نصرالدين عبدالبارى. Advertisements وأجاز المجلس بحسب سونا أيضا التصديق على اتفاقيتين هما انضمام السودان لاتفاقية العمل الدولية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لسنة 2020م وإنضمام السودان إلى بروتوكول العمل القسري لسنة 2020) قدمتهما وزير العمل والتنمة الاجتماعية الأستاذة لينا الشيخ. كما أجاز الإجتماع مشروع قانون إلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات والذي قدمه وزير العدل كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزيرة الشباب والرياضة بايقاف التعديات على الميادين والملاعب والساحات العامة بكل البلاد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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