انتهاء أزمة ريشموند..تعرف على التفاصيل

التاريخ: 12-فبراير-2020
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التأم اجتماع ظهر اليوم بالمكتب التنفيذي لنادي الخرطوم الوطني بحسب اليوم التالى بحضور اللواء (م) ابراهيم كهرباء، النائب الأول لرئيس النادي والسيد مصطفي فاروق مساعد نائب الرئيس للشئون المالية، والسيد هيثم محمدنور المدير العام من الخرطوم الوطني، ومن جانب نادي المريخ الكندو، ومصطفى توفيق،
حيث تمت التسوية بخصوص اللاعب ريشموند وعلى ضوئها تم تسليم المريخ خلو طرف من إقامة اللاعب ريشموند رسميا، وسيشرع المريخ من فوره في استخراج إقامة للاعب لتكون مشاركته في مباراة الفريق أمام الهلال الفاشر مساء السبت على ملعب الخرطوم مؤكدة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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