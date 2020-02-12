إستدراج مساعد طبي من قبل ثلاثة أشخاص بسيارة

تعرض مساعد طبي ومحضر عمليات للسرقة بعد أن تم إستدراجة من قبل (3) شبان وذلك بالشارع العام قرب كبري الحلفايا ببحري .

وقال مصدر أن الشبان كانوا يقودون سيارة وأثناء مرورهم أوقفوا السيارة للمساعد الطبي الذي كان يحمل حقيبة تحتوي على مبالغ مالية وهواتف ، وأثناء محاولته فتح السيارة كان هنالك شابان يجلسان في الخلف ، وأن أحدهما قال له أن الباب الخلفي لايفتح عليه الجلوس في المقعد الأمامي ، وطلب منه أن يحمل له الحقيبة .

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وبحسب صحيفة المجهر ، وبعد وصول المساعد الطبي لمنطقته بعد فترة وجيزة تفاجأ بأنه تعرض للسرقة من قبل أصحاب السيارة ، حيث أخذوا هاتفه ومبالغ مالية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )