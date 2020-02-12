لجنة لمنع انتقال (كورونا) للشمالية

أصدر والي الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري أمس قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية عليا لمنع انتقال وباء كورونا للولاية الشمالية. وقضى القرار بحسب صحيفة آخر لحظة، بتكوين اللجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات والمؤسسات والقطاعات ومدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية عضواً ومقرراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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