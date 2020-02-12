التاريخ: 12-فبراير-2020
97 مشاهدة
أعلن رئيس “تحالف الحراك الشعبي الموحد” معمر موسى محمد، عن مقاومته لما أسماه بالتمكين البديل من قبل الحرية والتغيير في مؤسسات الحكم بالبلاد، ووصفه بتمكين الشلليات.
وقال إن التحالف خلق من أجل قطع الطريق أمام النشطاء، مؤكداً أنهم فشلوا في ملف الدولة وانصاعوا للخارج، وقطع معمر في تدشين نشاط التحالف بـ”سونا” بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن الحرية والتغيير رصيدها الشعبي (زيرو).
وأبان معمر أنها لا تؤمن بالحريات، وعزا عدم ممارستها للقمع لأن أدوات العنف غير متاحة لها، مشيراً إلى أنها حال توفرت لديها لن تسمح لهم بعقد مؤتمر صحفي، وأكد موسى أن الثورة لم تكتمل بعد، لافتاً إلى أن البلد تشهد حالة انقسام في شتى المجالات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الحراك الشعبي”: “التغيير” رصيدها الشعبي (زيرو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.