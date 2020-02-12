“الحراك الشعبي”: “التغيير” رصيدها الشعبي (زيرو)

أعلن رئيس “تحالف الحراك الشعبي الموحد” معمر موسى محمد، عن مقاومته لما أسماه بالتمكين البديل من قبل الحرية والتغيير في مؤسسات الحكم بالبلاد، ووصفه بتمكين الشلليات.

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وقال إن التحالف خلق من أجل قطع الطريق أمام النشطاء، مؤكداً أنهم فشلوا في ملف الدولة وانصاعوا للخارج، وقطع معمر في تدشين نشاط التحالف بـ”سونا” بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن الحرية والتغيير رصيدها الشعبي (زيرو).

وأبان معمر أنها لا تؤمن بالحريات، وعزا عدم ممارستها للقمع لأن أدوات العنف غير متاحة لها، مشيراً إلى أنها حال توفرت لديها لن تسمح لهم بعقد مؤتمر صحفي، وأكد موسى أن الثورة لم تكتمل بعد، لافتاً إلى أن البلد تشهد حالة انقسام في شتى المجالات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)