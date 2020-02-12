برطم : الحرية والتغيير تفعل مافعله بنا المؤتمر الوطني في السابق

التاريخ: 12-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أيد البرلماني المستقل ” أبو القاسم برطم ” لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن ” عبد الفتاح البرهان ” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ” نتنياهو ” وتساءل قائلاً : ” قاطعنا إسرائيل (62) عاماً رغم أننا لسنا دولة مواجهة ولم تحتل إسرائيل لنا أرضاً فماذا إستفدنا من المقاطعة ” . Advertisements وبحسب صحيفة المجهر ، شن ” برطم ” هجوماً عنيفاً على قوى الحرية والتغيير ، وفي حوار له قال : بدأت تفعل مافعله بنا المؤتمر الوطني في السابق ، وإتهم الأحزاب السياسية بسرقة الثورة التي قال أن للمستقلين سهماً كبيراً فيها . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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