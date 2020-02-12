تطورات جديدة في قضية متضرري حرب الخليج

وعد رئيس التقاضي لمتضرري حرب الخليج أزهري الطريفي، ببذل أكبر جهد ممكن حتى ينتزع كل المتضررين حقوقهم، وقال خلال لقاء تنويري حول الإطار التعاوني لاسترداد الحقوق المالية الذي أقامته شركة ازتان للمحاماة بالتعاون مع سيز للخدمات القانونية، إنه يشعر بالأسى في أن يطارد أحد حقوقه.

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وكشف عن مسارات لإجراءات قانونية أولاً رفع دعوة ضد حكومة السودان والمسار الثاني جنائي هو معرفة الأشخاص الذين استولوا على حقوق الناس، والمسار الثالث مسار دولي له علاقة بالأمم المتحدة وهذا آخر خيار.

من جهته تعهدت المحامية انعام صالح بحسب صحيفة آخر لحظة، بإعادة الحقوق إلى أصحابها بكل الطرق القانونية، مشيرة إلى أن زيادة أعداد المتضررين يثبت الحقوق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)