أزمة الخبز تتسبب في تعطيل الدراسة ببعض المدارس

التاريخ: 12-فبراير-2020
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تسببت أزمة الخبز في تعطيل الدراسة ببعض المدارس حيث تم تسريح الطلاب لعدم توفر وجبة الفطور فيما أكد عدد من التلاميذ إرتفاع أسعار السندوتشات (الطعمية والفول) الى (25) جنيهاً .
وبحسب صحيفة المجهر ، أبدى عدد من المعلمين تذمرهم من عدم زيادة مرتباتهم بالرغم من الظروف الإقتصادية الطاحنة ، وقال عدد منهم أن المرتب لايكفي متطلبات المعيشة ، لافتين لوجود اتجاه من البعض للتوقف عن العمل وتنفيذ إضراب في حال عدم زيادة مرتباتهم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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