أزمة الخبز تتسبب في تعطيل الدراسة ببعض المدارس

تسببت أزمة الخبز في تعطيل الدراسة ببعض المدارس حيث تم تسريح الطلاب لعدم توفر وجبة الفطور فيما أكد عدد من التلاميذ إرتفاع أسعار السندوتشات (الطعمية والفول) الى (25) جنيهاً .

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وبحسب صحيفة المجهر ، أبدى عدد من المعلمين تذمرهم من عدم زيادة مرتباتهم بالرغم من الظروف الإقتصادية الطاحنة ، وقال عدد منهم أن المرتب لايكفي متطلبات المعيشة ، لافتين لوجود اتجاه من البعض للتوقف عن العمل وتنفيذ إضراب في حال عدم زيادة مرتباتهم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )