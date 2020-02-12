صورة طريفة لمولانا التاج إسماعيل ممازحاً صديقه “طارق جبريل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت صورة متداولة للقيادي بقوى الحرية والتغيير الأستاذ “التاج إسماعيل” وهو يحتضن صديقه المصمم الصحفي “طارق جبريل”، بعد غيبة طويلة، ممازحاً له، واضعاً بعض “ضفائر شعره” على رأس “جبريل”، في لقطة طريقة، اثارت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق البعض على الصورة قائلاً: يبدو أن مولانا التاج يود أن يستعير “جبريل” ضفائره لتغطية صلعته، وأردف آخر بل تبرع بزراعة “الصلعة” وخصلات الشعر من عنده.

وكان “التاج” و “جبريل” اللذين جمعتهما صداقة منتدى سودانيز اون لاين الشهير، قد التقيا بعد غيبة طويلة بالمغرب.