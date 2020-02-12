الأمم المتحدة تتهم الجيش الوطني الليبي بمنع هبوط طائراتها

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حملت الأمم المتحدة قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر المسؤولية عن عرقلة رحلاتها من وإلى ليبيا، محذرة من عواقب وخيمة قد يجلبها ذلك إلى جهود المنظمة.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عن أسفها إزاء عدم حصول الرحلات الجوية الدورية للمنظمة العالمية، والتي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من قوات حفتر للهبوط، مشيرة إلى أن هذا الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.
تأسف الأمم المتحدة في ليبيا لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى #ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا. وقد تكرر هذا الأمر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.
وأبدت البعثة الأممية قلقها البالغ إزاء هذه المسألة، محذرة من أن “منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا، سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي الحميدة التي تبذلها، في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفيها بلا هوادة على المضي في الحوار الليبي-الليبي بمساراته الثلاثة، وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضررا من النزاع”.
RT
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