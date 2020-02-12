أم روابة.. تعرض منسوبي لجان المقاومة والخدمات للضرب والحبس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض عدد من أعضاء لجان المقاومة والخدمات والتغيير بأم روابة بولاية شمال كردفان للضرب والاعتداء والحبس من قبل أصحاب مخابز، ومحطات مواد بترولية، ، وتعود تفاصيل الحادثة الأولى الى اعتداء صاحب مطعم بالضرب لعضو لجنة المقاومة بحي حمو بام روابة ‏ مبارك ميرغني موسى، وعضو لجنة الخدمات والتغيير بالحي.. كما تعرض عضو آلية الدقيق بالحي للضرب، وذلك عندما طالب صاحب مطعم بمنح الأولوية للمواطنين قبل منحصه حصته من الدقيق المدعوم، مما أدى الى وقوع مشادات كلامية بين الطرفين، أسفرت عن وقوع معركة استخدمت فيها الايدي، فيما تعرض عضو لجنة الخدمات والتغيير بحي أبوبكر الصديق عبدالقيوم مهدي عبدالقيوم هو الآخر للحبس بقسم شرطة أم روابة، عندما استفسر من صاحب محطة وقود عن الكمية الموجودة بالطلمبة، الذي اعتبره أحد النظاميين بالطلمبة انتحال شخصية، فقام بتدوين بلاغ في مواجهته، واعبتر آخرون- (من المستفيدين من الغلاء)- عدم شرعية لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير بالأحياء، والتي تملك تفويضاً رسمياً- حسب قانون الحكم المحلي لمتابعة قضايا معاش الناس ومراقبتها- واتهم آخرون بأن السلطات التنفيذية عاجزة عن إنزال التفويض المخول للجان المقاومة لأرض الواقع والعمل به، أو توفير الحماية، تلك اللجان التي تلعب دور الرقيب الأول، في ظل العديد من الفراغات الإدارية بالمدن والأحياء والوحدات الادارية.

آخر لحظة