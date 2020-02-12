طلبات في بريطانيا وأمريكا وتركيا للقبض على مسؤولين إماراتيين بسبب جرائم حرب في اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت وكالة “رويترز” بأن بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا تلقت رسميا طلبات بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولهم إن شركة “ستوك وايت” البريطانية للمحاماة رفعت الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية، نيابة عن الصحفي، عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وصلاح مسلم سالم، الذي قُتل شقيقه في اليمن.

وجاء في نص الشكاوى التي رفعت اليوم الأربعاء أن الإمارات العربية المتحدة تتحمل مسؤولية التعذيب وجرائم الحرب ضد المدنيين في اليمن سنتي 2015 و2019. المادة السابقة الأمن المصري يحبط عملية تهريب كبيرة تشمل 4 أطنان من المخدرات المقالة القادمة تقرير صادم.. صينيون يحولون فضلات المجاري لزيوت تطبخ بها أشهر الأطباق!

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