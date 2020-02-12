وزير خارجية إيطاليا يجدد دعم بلاده الكامل لحكومة الوفاق خلال لقائه السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، غربي البلاد، إن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، جدد دعم بلاده للحكومة في لقاء مع رئيس مجلسها الرئاسي، فايز السراج.

القاهرة- سبوتنيك وجاء في بيان الوفاق، “جدد الوزير الإيطالي دعم إيطاليا وتضامنها مع حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي، ودعمها الكامل للمسار السياسي، ولمخرجات مؤتمر برلين، ومن أهمها وقف التدخلات الخارجية وفرض حظر على الأسلحة وإقرار وقف لإطلاق النار ووضع آليات فعالة لتنفيذ ذلك”. المادة السابقة الأمم المتحدة تعد بتقديم الدعم لحكومة السودان المقالة القادمة الأمن المصري يحبط عملية تهريب كبيرة تشمل 4 أطنان من المخدرات

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