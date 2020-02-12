الأمم المتحدة تعد بتقديم الدعم لحكومة السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس أن دعم السودان يعد من أولوياتهم، ووعد بتقديم الدعم للحكومة الانتقالية التي قال انها تواجه تحديات كبيرة.

وأشار نيكولاس في تصريحات بمجلس الوزراء (الاربعاء) الى مناقشتهم لدور المجتمع الدولي ككل في عملية دعم حكومة الرئيس حمدوك والشعب السوداني.

من جانبها أعربت نائبة الامين العام للأمم المتحدة لبناء السلام والشأن السياسي روز مي ديكالو عن سعادتهم بالتطورات الاخيرة التي شهدها السودان.

وأكدت أن حضورهم للسودان يأتي في سياق الاستجابة لدعم السودان لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية. السوداني المادة السابقة جهاز المخابرات: مستشفى الأمل يتبع لإدارة الخدمات بالجهاز المقالة القادمة وزير خارجية إيطاليا يجدد دعم بلاده الكامل لحكومة الوفاق خلال لقائه السراج

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