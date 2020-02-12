الصين تتهم أمريكا بالنفاق والكيل بمكيالين في قضايا الأمن السيبراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بالكيل بمكيالين في قضايا الأمن السيبراني، مطالبة بوضع حد فوري للاختراقات في الفضاء السيبراني، ومراقبة جمهورية الصين الشعبية وتقديم تفسير.

بكين – سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “الجميع يعلم تلك الحقيقة أن حكومة الولايات المتحدة والسلطات ذات الصلة، قامت منذ فترة طويلة – بانتهاك للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية – بتنفيذ سرقات سيبرانية منظمة وعشوائية واسعة النطاق للمعلومات السرية، بالإضافة إلى ممارسة التجسس والمراقبة. وذلك ضد الحكومات والشركات الأجنبية والشخصيات الفردية”.

وأضاف: “فقد تبين من قضية ويكيليكس وقضية إدوارد سنودن بوضوح ومنذ فترة طويلة تلك المعايير المزدوجة والنفاق التي تتميز بهما سياسة الجانب الأمريكي في مسألة الأمن السيبراني”.

وأوضح أنه وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مفتوحة، تقوم الهيئات الأمريكية ذات الصلة بالتنصت، ومراقبة الحكومات والشركات الأجنبية والأفراد في العديد من البلدان، بما في ذلك حلفائهم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، “أن الصين قد أصبحت هي الأخرى ضحية للسرقات والمراقبة في الإنترنت من قبل الولايات المتحدة. وانطلاقا من هذا الأمر بعثنا مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة وطالبنا بتوضيحات ووقف الأنشطة ذات الصلة بشكل فوري”.