ماليزيا تواجه تأثير فيروس “كورونا” على اقتصادها بخطة جريئة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعتزم الحكومة الماليزية إطلاق خطة بديلة لإنعاش الاقتصاد المحلي الذي بدأ يتأثر شيئا فشيئا بانتشار فيروس كورونا الجديد.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية، قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن “السياحة تعد القطاع الأكثر تضرراً نتيجة لانتشار الفيروس، لأنها مرتبطة بشكل مباشر بحملة “زوروا ماليزيا عام 2020”.

وأضاف، أن “الحكومة قد وضعت بالفعل خطة للحد من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد”.

وأوضح “عندما أعلنا عن الحملة، لم نتوقع هذا الفيروس. ولكن الآن يتعين علينا إيقاف الرحلات الجوية إلى عدة مناطق في الصين”.

وأشار إلى أن “السياح الصينيين يشكلون نسبة كبيرة من سوق السياحة وبالتالي فإن الصناعة بأكملها ستواجه تأثيراً جراء غيابهم بسبب انتشار الفيروس”.

وقامت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الخطوط الجوية الماليزية وأيرآسيا بإلغاء الرحلات الجوية من وإلى الصين وسط مخاوف من فيروس كورونا.

وحتى الآن، تم تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تجاوزت حالة مؤكدة 40,000 في جميع أنحاء العالم.