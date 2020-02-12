تمت الخياطة بالحرير يا البرهان.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حكومة لم تقف على ساقها حتى اللحظة وإذا هي تبادر لبترها متناسية الشعب الذي أخرج الذين عاسوا فساداً لعقود من الزمان لتُسابق الزمن حتى يرضى عنها اليهود غير مكترثة لما يؤول اليه الوضع والانزلاق ببلاد منذ النشأة كان شعارها لا والف لا للتعامل مع الصهاينة.

الخطة رُسمنت في السعودية والامارات مفادها الاحجام عن مساعدة هذه الحكومة ومد يد العون لها بالقمح والوقود حتى ترضخ لمساعيهم الخبيثة وها هم قد نجحوا في تنفيذ الخطة ولكن هذا النجاح على الحكومة فقط وليس على الشعب السوداني الذي خرج بمسيرات هادرة يقول لا للتطبيع،راضياً بالجوع والمرض ولكنه رافضاً لخيانة دينه ومبادئه وقيمه النبيلة زاهداً لحطام الدنيا الذي يرجوه البرهان وحمدوك ومن لف لفهم .

مخطط إضعاف السودان نتائجه لا تنعكس عليه وحده بل ستطال جميج المنبطحين للصهاينة والآملين في مستقبل مشرق بجوار بني صهيون،والذي لم يكن له نظرة إستشرافية للمستقبل يفتقد الى أ،ب،ت السياسة، وستظل يده السفلى يطلب من الغير حتى لقمة عيشه كيفما اتفق متناسياً (الحلال والحرام)،فضلا عن القيم والاخلاق.!

التأريخ يحدثنا عن الصهاينة بأن ماوطئت اقدامهم أرضاً إلا وحل فيها الدمار وحل بأهلها الذل والخزلان وأصبحوا بلاقيم ولاثقافة.

وضح جلياً بأن حمدوك ومن معه تربية غربية بإمتياز وينفذون أجندة غربية مرسومة مسبقاً علموا بذلك ام لا الشاهد على ذلك خطابات حمدوك السرية بأن تضع البلاد تحت الوصاية أو ما يعرف بالبند السادس،،وهذا يعني تنفيذاً للخطة الشيطانية وعودة القوات الأجنبية والمنظمات الأجنبية التى مهمتها الأولى هي نهب خيرات البلاد،ولا تقتصر على ذلك فقط بل سلب القيم السمحة من المجتمعات والتحريض على العنف والقبلية بتجنيدها ضعفاء النفوس من نفس المناطق حتى تحصل على مبتغاها وهو تقسيم السودان الى دويلاد يسهل على الغرب السيطرة عليها،وبذلك تكون قد عزلت السودان عن محيطه الاقليمي وانهكت قوته البشرية التى يحسب لها الف حساب.

في المثل يُقال(تمت الخياطة بالحرير) يُقال عندما يبدأ الامر بصورة جيدة وينتهي بصور أجود..هذا المثل انطبق على البرهان وحمدوك ولكن نتيجته جناها الغرب صاحب الخطة آنفة الذكر،وما حمدوك والبرهان إلا ادوات تنفيذ،وأما الثالث وأعني حميتي فوضعه كالتالي..إما ان يكون معهم أو سيتم اغتياله في اي لحظه وهذا أمر سهل بالنسبة لهم..!!

والعاقل من له حكيم يرشده

فبراير2020م..ابوحسام