آلاف الفلسطينيين يتظاهرون وسط رام الله رفضا لـ “صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تظاهر آلاف الفلسطينيين، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، رفضا للخطة الأمريكية للسلام، ودعما لموقف القيادة الفلسطينية.

رام الله – سبوتنيك. ووصلت حافلات تقل المواطنين من العديد من المدن والقرى، وعلقت الدوائر الرسمية والعامة عملها لعدة ساعات.

ورفع الفلسطينيون، الذين قدر عددهم بنحو 20 ألفا، العلم الفلسطيني، وحملوا لافتات تندد بخطة الرئيس الأمريكي للتسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتصفها بـ “المؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية”. المادة السابقة الزراعة: معوقات إعترضت الموسم الشتوي المقالة القادمة تمت الخياطة بالحرير يا البرهان.!

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