التجارة: اتجاه لإلغاء نظام الوكلاء في توزيع الدقيق

التاريخ: 12-فبراير-2020 فى : أخبار 17 مشاهدة قالت وزارة التجارة والصناعة إن حجم تسريب الدقيق من حصة ولاية الخرطوم وحده يقدر بـ(250) مليون دولار. Advertisements وأعلن رئيس غرفة الدقيق بالوزارة المعز عبد الوهاب، بحسب صحيفة آخر لحظة، عن اتجاه لإلغاء نظام الوكلاء في توزيع الدقيق للمخابز، والاستغناء عنهم بأفراد من الشرطة ولجان المقاومة لضبط وتوزيع الدقيق للمخابز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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