الجيش: إعفاء الولاة لا يتم عبر القوات المسلحة

قالت القوات المسلحة، إن ولاة الولايات العسكريين يمارسون عملهم بصورة عادية، ونفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن، في تصريح، المعلومات المتداولة حول إعفاء الولاة العسكريين وتسليم مقاليد حكم الولايات للأمناء العامين.

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ولفت محمد الحسن بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن إعفاء الولاة لا يتم عبر القوات المسلحة، لجهة أنه شأن تنفيذي وسيادي، وأضاف: الولاة يمارسون أعمالهم بصورة عادية، والحديث عن إعفائهم غير صحيح.

وأردف قائلاً: الولاة مستعدون لتسليم الحكم في أي وقت حال تم تعيين ولاة مدنيين حتى يعودوا للعمل في حامياتهم العسكرية وممارسة مهامهم العسكرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)