النيابة ترفض طلباً لعصام البشير للسفر خارج البلاد

التاريخ: 12-فبراير-2020
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أيدت النيابة العليا قرار نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برفضها استئناف طلب قدمه محامي القيادي بحزب المؤتمر الوطني والداعية الإسلامي عصام أحمد البشير للسفر خارج البلاد بغرض العلاج، على خلفية اتهامه بغسل الأموال واستغلال النفوذ وفقاً لمصادر.
وأخضعت نيابة مكافحة غسل الأموال بحسب صحيفة آخر لحظة، عصام البشير للتحقيق مطلع ديسمبر المنصرم، في تهمة غسل الأموال على خلفية الاشتباه في تحاويل مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو،
فضلاً عن تهمة استغلال النفوذ وشبهة التصرف في ممتلكات تخص وزارة الإرشاد والأوقاف، وأودعته الحراسة عقب عودته من تركيا، وفقاً لأمر قبض حررته النيابة في مواجهته أثناء رحلته الخارجية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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