تحديد جلسة لسماع والد المتهم بقتل زوجي الدناقلة

التاريخ: 12-فبراير-2020
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حددت محكمة جنايات بحري الجنائية برئاسة القاضي المشرف عارف محيي الدين جلسة الثالث والعشرون لسماع افادات والد المتهم بقتل زوجي حي الدناقلة كشاهد دفاع وذلك بعد عقدها للجلسة المقررة لفتح قضية الدفاع بيد ان غيابه ادى الى تأجيل الجلسة، وذلك بحضور هيئة الاتهام الدكتور عادل عبد الغني عن الحق الخاص.
وبحسب التفاصيل التي اوردتها صحيفة الدار استمعت اليها المحكمة لمتحريان والشاكي وشهود الاتهام من ضمنهم شاهدي من المباحث واعلام الشرطة واستجواب المتهم الذي وجهت اليه تهمتي القتل والنهب حيث دفع محاميه بانه مذنب بارتكابه جريمة النهب وانه غيرمذنب من خلال ارتكابه جريمة القتل ونجد ان اواخر شهر رمضان من 2018 استيقظت مدينة بحري بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها الزوج الصادق عبد الرحمن الرفاعي وزوجته لواحظ بعد ان دخل شخص منزلهم وقام بطعن كل من الزوجان طعنات اودت بحياتهما الامر الذي دفع شرطة محلية بحري بالقيام بكافة الاجراءات الاولية حيال الحادثة وتم ضبط المتهم داخل الحراسة موقوفاً في جريمة سرقة ليدون بذلك اعتراف قضائي ممثلا بذلك الجريمة منذ ارتكاب الجريمة الى ان اوقف العربة الاكسنت الخاصة بالزوج القتيل بالمحجر بمنطقة الكدرو.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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