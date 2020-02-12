السماع للمتحري في قضية مقتل المرحوم وجدي

اجراءات امنية مشددة بحضور كثيف لقوات الشرطة القضائية جبل الاولياء والشمالي والكلاكلة وشرطة قسم جبل الاولياء وبقيادة المنطقة العسكرية الدفاع الجوي شرعت محكمة جنايات جبل اولياء برئاسة مولانا مدثر علي الامين بسماع متحرين في قضية صاحب عربة اجرة الذي وجد مقتولا جنوب الخرطوم بمنطقة جبل الاولياء.

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وكشف التحري الاول ملازم احمد محمد علي بحسب صحيفة الدار تفاصيل مقتل المرحوم وجدي محمد فرح الذي وجد مقتولا بجبل الاولياء وقال انه بتاريخ 27/11/2019 في السابعة والثلث صباحا فتح بلاغ في قسم شرطة جبل الاولياء حيث ابلغ الشاكي بانه وجد شخصا متوفيا وبه آثار جراح في الشارع الرئيسي المؤدي الى معسكر بانتيو وبموجب البلاغ تحرك الى موقع الحادث واوضح المتحري الاول ملازم احمد محمد علي انه وجد جثة لشخص مجهول الهوية في العقد الرابعمن العمر ملقي على الارض وبه اربع طعنات، وقام المتحري الاول بالاجراءات اللازمة تحريز وتصوير ورفع بصمات وتم نقل الجثة الى مستشفى جبل الاولياء لتأكيد الوفاة بموجب اورنيك “8” وتم تحويل الجثمان الى مشرحة بشائر لمعرفة اسباب الوفاة وفيها تعرف اخ القتيل على الجثة وقدم المتحري الاول كروكي لمكان ارتكاب الجريمة ومتعلقات شبشب وطاقية.

وقام المتحري الثاني ملازم اول محمد بادي بمواصلة البلاغ واستجواب المتهمين السبعة في البلاغ حيث قدم كل من المتهم الاول والثاني والثالث والرابع والمتهمين الخامس والسادس والسابع اقوالهم في يومية التحري وبعد اكتمال التحريات وجهت لهم النيابة تهم تحت المواد 21/130/175 لقانون الجنايات وتم فصل الاتهام في مواجهة المتهمين الخامس والسادس تحت المادة 141من قانون الاجراءات وارجأت المحكمة الجلسة القادة لمواصلة سماع المتحري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)