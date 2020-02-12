التاريخ: 12-فبراير-2020
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قال الصحفي السوداني الناشط ” شوقي عبد العظيم” أن المواكب التي خرجت في الخرطوم ليست ضد حمدوك ولم تطالب بتنحي الحكومة وإنما خرجت للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وهذا مشروع في الأجواء الديمقراطية.
وعلق “شوقي” خلال استضافته ببرنامج “كالآتي” بقناة النيل الأزرق، مساء “الثلاثاء”، على المظاهرات التي شهدتها الخرطوم وبعض الولايات، احتجاجا على أزمة الخبز والوقود، قائلاً: فيما يخص أزمة الوقود إن هناك اتهامات بأنها حدثت بفعل فاعل وتم إهمال الخط من جهة ما.
وبحسب موقع صحيفة السوداني، وأما عن أزمة الخبز فالشعب السوداني جميعه متفهم ذلك، ولكن هناك من أعضاء النظام القديم يحاولون تأجيج الوضع بأن هناك أزمة بين الحكومة والشعب.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصحفي (شوقي عبد العظيم): الشعب متفهم أزمة الخبز والمواكب التي خرجت ليست ضد الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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