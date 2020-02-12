وزير الصناعة يعلن سياسات جديدة بشأن الدقيق والخبز اليوم

التاريخ: 12-فبراير-2020
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يعلن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني اليوم الأربعاء، سياسات وقرارات جديدة بخصوص الدقيق والخبز، ويعقد الوزير في الثالثة عصر اليوم الأربعاء بحسب صحيفة الصيحة، مؤتمراً صحفياً مهماً بمباني وزارة الصناعة والتجارة للحديث حول الأمر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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