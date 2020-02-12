الزراعة: معوقات إعترضت الموسم الشتوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : والموارد الطبيعية عن معوقات واجهت الموسم الزراعي الشتوي ابرزها عدم استقرار انسياب الجازولين والعجز فيالايفاء بالكميات المقررة للموسم بجانب ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات. وأشارت إلى عدم توفير ميزانية المشروع القومي للقمح ما أدي إلى تأخير تطهير وصياتة قنوات الري .

و قال وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عبد القادر تركاوي في تصريح ل ( السوداني ) ان الولاية الشمالية علي وجه الخصوص تأثرت بانحسار النيل إضافة إلي ان بحيرة السد العالي غمرت الأراضي الزراعية بمحلية حالفا مما تسببت في ضعف المساحة المستهدفة لزراعة القمح.

وأضاف تركاوي أن هنالك مشاكل ادارية بين المشاريع الإستثمارية والأهالي بمشروع الراجحي ادي إلى تقليص المساحة المستهدفة لزراعة القمح وتاخير الزراعة ، أضاف تمت زراعة مساحة ١٠ الف فدان فقط قمح بمشروع الراجحي من جملة المساحة المستهدفة ٤٢٠ الف فدان بجانب زراعة مساحة مقدرة بعلف الرودس والبطاطس ، مشيرا إلى إستهداف زراعة محاصيل زهرة الشمس والذرة الشامية ضمن محاصيل العروة الصيفية بالولاية الشمالية . المادة السابقة “3 مطالب سعودية وآخر قطري”… وكالة تتحدث عن انهيار محادثات إنهاء أزمة الخليج

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