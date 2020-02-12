رئيس هيئة الحشد الشعبي يكشف أمنية قاسم سليماني قبل اغتياله

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، أمس الثلاثاء، عن أمنية قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، قبل اغتياله.
وقال الفياض، في حفل تأبيني بمناسبة مرور أربعين يوما على اغتيال سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، إن “دماء الشهداء تشكل إعادة تأسيس للحشد الشعبي وتذكير بقيمه الكبيرة”، وذلك حسب وكالة “روداو” العراقية.
وأكد، أن “الاستهداف الأمريكي لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، لم يكن حكيما، مضيفا أن “ما حدث من عملية الاغتيال، هو جريمة بحق سيادة العراق، فيما وصف “منفذها”، وهو الولايات المتحدة الأمريكية بأنها “تعوزها الحكمة”.
وأضاف رئيس هيئة الحشد الشعبي، إن “حادثة الاغتيال التي استهدفت المهندس وسليماني هزت العراق والعراقيين”، مضيفا أن “الأشرار لم يدركوا الوعي عندما قاموا بالاغتيال قرب مطار بغداد الدولي، باستهداف موكبهم بالصواريخ”.
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