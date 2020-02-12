أردوغان يتعهد بضرب القوات السورية في أي مكان حال استهداف جنوده!

الخليج 365:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم إبعاد القوات الحكومية السورية إلى خلف مواقع المراقبة في إدلب بنهاية فبراير/ شباط الجاري.

وأضاف الرئيس أردوغان، بحسب وكالة “الأناضول”، “سنطارد النظام السوري في كل مكان دون الالتزام بتفاهمات إدلب وسوتشي، في حال تم استهداف جنودنا المتمركزين في نقاط المراقبة التركية”.

وأشار إلى أنه “قتل 14 جنديا تركيا وأصيب 45 آخرون في الهجمات على قواتنا في إدلب، وقوات النظام لم تعتد على الإرهابيين”.

وتابع، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية”، “تركيا لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب، رغم تجاهل الجميع للمأساة الحاصلة هناك”.

​وأضاف “في حال اعتدائه على قواتنا، سنضرب جيش النظام السوري حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي”، مؤكدا “أقولها علنا، لن يكون أحد في مأمن بمكان أُهدر فيه دم الجنود الأتراك”.

​وتابع “لن نتغاضى بعد الآن عن عمالة أو حقد أو استفزاز أي كان”، مشيرا إلى أنه “لن تستطيع الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب التحرك بحرية كما كانت في السابق”.