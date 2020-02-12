اطهر الطاهر: كرة القدم طموح وكفاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال لاعب المنتخب الوطني اطهر الطاهر أن كرة القدم كفاح وطموح ولابد من القتال من اجل الحفاظ على موقعك وانه سعيد بحفظ موقعه في تشكيلة منتخب إفريقيا حتى نهاية المجموعات وقال سعيد بارتباط اسمي باندية كبيرة في افريقيا مثل الاهلي والنجم الساحلي واسعي للاحتراف بالدوريات الكبيرة لتطوير مستواه.

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