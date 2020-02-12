نتنياهو​ يهدد قادة ​حركة “حماس​” بـ”أكبر مفاجأة في حياتهم”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قادة حركة “حماس”، متوعدا إياهم بـ”مفاجأة” غير مسبوقة، على خلفية القصف المتواصل من القطاع.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ20 الإسرائيلية، نشرتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، مساء أمس الثلاثاء، إنه “لا يدق طبول الحرب، ولا يتطلع إلى نزاع مسلح جديد مع حماس”، متابعا: “لكننا نعد لحماس أكبر مفاجأة في حياتهم. لن أكشف عن طبيعتها، لكنها ستختلف عن كل ما كان في السابق”.
وشدد على أن “حماس هي من يتوقف عليه ما إذا كانت إسرائيل ستبادر إلى تنفيذ هذه المفاجأة”، موضحا أن “هذا السيناريو مسألة وقت لا أكثر، إذا لم تكف الحركة عن إطلاق صواريخ وبالونات متفجرة عبر حدود القطاع”.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مهددا قادة حماس: “تذكروا ما أقوله لكم”.
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