تحركات سعودية رسمية عاجلة لإيجاد عقار لفيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصدر في وزارة الصحة السعودية، إن الوزارة تجري أبحاثا متقدمة من أجل إيجاد عقار ضد فيروس “كورونا” الجديد، بعد مقتل أكثر من 1000 شخص.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية، عن المصدر، قوله إن “وزارة الصحة تواصل التنسيق مع الجهات المختبرية في العالم للوصول إلى نتائج دقيقة وناجحة تكلل تلك الجهود الطبية”، مضيفا أن “مكونات اللقاح قد تكون قريبة من اللقاح الذي كافحت به الدول فيروس “سارس”.

ولفت المصدر، إلى أن اللقاحات تأخذ مدة حددها بالأشهر لأغراض الاختبار والتأكد من فعالية اللقاح، حتى يتم التوصل إلى نتيجة دقيقة تقضي على الفيروس.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أصدرت بيانا جديدا، يوم الاثنين الماضي، بشأن فيروس “كورونا”، وأعلنت أن السعودية لم تسجل أية حالة إصابة بالفيروس داخل أراضيها، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية والوقائية تتم في المنافذ لمنع خول الفيروس إلى المملكة.

وغرد الحساب الرسمي للوزارة: “بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

​ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة “رويترز” فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

​وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس” كورونا” الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 1113 شخصا والمصابين إلى 44653 إصابة، فيما أكدت شفاء 4740 شخصا.