أزمات السودان.. الموارد،السلطة، والهوية.. نظرة تاريخية.. بقلم مصعب عبدالرحمن مجذوب البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يظل الجدل القائم منذ استقلال السودان عن اسباب ازمات السودان وصراعاته يدور في ثلاثية الموارد , السلطة والهوية وفي اعتقادي ان موضوع الهوية تحديدا اخذ الحيز الاكبر من هذا الجدل علي الرغم من ان الهوية في ظني كانت هي مجرد محفز وعامل مساعد فقط في تاجيج هذه الصراعات,فهي الدافع الاهم لتجييش الناس وحشدهم ودفعهم للقتال في نظام اجتماعي قائم علي القبلية….وفي ظني ان العامل الاساسي والاهم في هذه الصراعات هو الموارد ,حتي السلطة يمكن اعتبارها كوسيلة للحفاظ على الموارد او اكتسابها.في هذا المقال ساحاول استعراض الجذور التاريخية لهذه الصراعات بداء من سلطنة الفونج باعتبار ان المكونات الاجتماعية والحدود الجغرافية للسودان الحالي قد بداءت في التشكل بصورة واضحة منذ بداية القرن السادس عشر بظهور دولة الفونج ثم سنعرج الي الصراعات في الدولة المهدية باعتبارها الدولة الوطنية الثانية التي تكونت بعد خروج الاتراك. الجدير بالذكر ان الايدولوجيا ايضا كانت واحدة من مسببات ازمات السودان وصراعاته ولكن ظهورها ارتبط بالدولة الحديثة فيما بعد الاستقلال ولكن في ظني ان صراعات الموارد والهوية كانت صراعات وجودية علي عكس الايدولوجيا ,والتاريخ الحاضر شاهد علي ان الخلافات ذات الطابع الاثني والجهوي والمناطقي كانت دائما تعلو فوق الالتزام الايدولوجي.

الصراعات في سلطنة الفونج

تكونت سلطنة الفونج في بداية القرن السادس عشر نتيجة لحلف بين عبدالله جماع وهو من عرب القواسمة المنسوبون الي ربيعة والذي استطاع جمع عدد من القبائل العربية تحت امرته وبين عمارة دنقس زعيم الفونج وترجع اصولهم للمناطق الجنوبية للنيل الازرق.وقد استطاع هذا الحلف القضاء علي مملكة علوة اخر الممالك المسيحية في السودان. بعد هذا الانتصار سيطر العبدلاب على المناطق الشمالية بينما كانت المناطق الجنوبية للمملكة تحت سيطرة ملوك الفونج مباشرة.اديرت المملكة بنظام هو اقرب للامركزية وكان شيوخ المناطق يقومون بادارتها بقدر كبير من الاستقلالية.

شهدت دولة الفونج العديد من الصراعات الداخلية والخارجية, فخارجيا كان هناك نزاع بينها وبين اثيوبيا علي الحدود الشرقية, اما في الناحية الغربية فالصراع بينها وبين مملكة دارفور للسيطرة على كردفان كان سجالا, وتقلبت السيادة علي كردفان بينهما تبعا لحالات الضعف والقوة. داخليا دارت صراعات طويلة ومريرة بين القبائل للسيطرة علي الموارد والاراضي وشهدت سنار نفسها صراعات نفوذ بين الهمج والفونج اما الاجزاء الشمالية فشهدت نزاعات دامية بين القبائل العربية وحتى بين ابناء العمومة في القبيلة الواحدة.ومن ابرز هذه الصراعات النزاع الذي وقع بين الجعليين السعداب والنمراب حول الزعامة ,وفي الواقع هذا الصراع من اوضح النماذج لصراعات الموارد التي دارت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر…ظهرت شندي في القرن الثامن عشر كواحدة من اهم المدن التجارية في شمال السودان حيث كانت ملتقى للقوافل المتجهة من الجنوب للشمال او من الشرق للغرب وقد وثق الرحالة بوكهارت في رحلاته لهذه النهضة التجارية وبناء عليه كانت السيطرة علي شندي تسمح بوضع اليد على موارد ضخمة وكان هذا السبب في صراع دامي وعنيف بين ابناء العمومة ولم يحسم الا بعد سنين طويلة وبعد تدخل شيوخ المجاذيب بسلطتهم الروحية, وبصلح تم فيه تقسيم مناطق النفوذ بين الطرفين علي ضفتي النيل.وقد شهدت تلك الفترة نزاعات بين العبدلاب والجموعية, العبدلاب والشايقية, الشكرية والبطاحين وعدد كبير من النزاعات القبلية الاخرى.وحتي الفونج انفسهم فقد دخلوا في صراعات مع العبدلاب ومع القبائل القاطنة في حدودهم الجنوبية, والشاهد في هذا السرد ان كل هذه الصراعات كانت من اجل الموارد والنفوذ, اما الهوية فلم تكن ابدا عامل مؤثر فيها. صحيح ان الهوية الغالبة في دولة الفونج كانت الهوية الاسلامية والى حد ما الهوية العربية , لكن الصراعات السائدة في تلك الفترة لم تكن تستند الى جدلية الهوية هذه. وفي الحقيقة ان اصل الفونج انفسهم يظل يحيطه الغموض وتتعدد فيه الروايات التاريخية. الخلاصة هي ان الموارد والنفوذ كانت هي المحرك الاساسي للصراعات, وما زاد تفاقمها هو محدودية هذه الموارد وعدم القدرة علي زيادتها بالابداع البشرى في وقت كانت فيه مصر على سبيل المثال تشهد نهضة تعتمد فيها على الصناعة والاساليب الحديثة في الزراعة, كان السودانيون منشغلون بالقتال على الموارد المحدودة.

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الصراعات في الدولة المهدية

في ظني ان اغلب صراعات الهوية والمشاكل ذات الطابع الجهوي في الوقت الحاضر تعود في جذورها الي فترة المهدية.في ظل دولة الخليفة ظهر الخلاف المشهور تاريخيا بصراع اولاد الغرب واولاد البحر وهو الصراع الذي يوضح النزاع الذي دار بين اهل الغرب بقيادة الخليفة وبين قبائل الشمال النيليةو والحقيقة ان هذا الصراع كان بالاساس بين الخليفة وابناء عمومة المهدي وعلى راسهم الخليفة محمد شريف والجدير بالذكر ان الخليفة هو الذي كان يمثل فيه الطرف العربي باعتبار ان قبيلة الدناقلة التي ينتمي اليها المهدي لا يمكن وصفها بالعروبة بأي حال, صحيح ان باقي القبائل النيلية الشمالية كانت منضوية تحت راية محمد شريف ولكن هذا الصراع لم يكن صراع هوية في جوهره. قد ينظر الشخص الي تاريخ ويقول ان الخليفة عبدالله ناصب القبائل النيلية العداء وهو كلام صحيح ولكن القارئ الحصيف يجد ان قمع الخليفة قد طال عدد كبير من القبائل ومن كل اطراف السودان. فالتاريخ يقول ان الخليفة قمع التمرد في جبال النوبة وساق ابراهيم الخليل مئات الاسري من الجبال الى امدرمان ,وقمع الخليفة الثورات في دارفور وقتل حمدان ابوعنجة مادبو زعيم الرزيقات….وقمع الكبابيش والحوازمة والبطاحين والشكرية وكل من حاول الخروج عن سلطته بمافيهم بعض زعماء التعايشة الذين عارضوا التهجير القسري الى امدرمان.

وفي ظني ان خلاف الخليفة مع قبائل الشمال عموما ومع ابناء عمومة المهدي خصوصا اعتبر الاهم والاعمق لسببين….السبب الاول انه كان هو الاخطر علي سلطة الخليفة ومكانته باعتبار ان منازعيه كانوا أقرباء المهدي وعشيرته وهنا نجد ان الخلاف في اصله كان سلطويا بامتياز….والسبب الثاني ان الغزاة الانجليز فطنوا الى ان هذا الخلاف هو الانسب لاستعماله في سياسة (فرق تسد) (بضم السين في تسد) والتي استعملوها في كل مستعمراتهم…..وهم في الحقيقة استعملوا هذا الخلاف حتي قبل بداية الغزو والشاهد هو الخطاب الذي ارسله ونجت الي عبدالرحمن النجومي وهو على مشارف توشكي…..والنجومي عانى الامرين من تهميش الخليفة له و تحقيره…ارسل ونجت الي النجومي قائد حملة الخليفة الي مصر والذي وصل جيشه الي توشكي(وكان معظمه من قبائل الشمال) في اسواء حال من نقص الامدادات والجوع والعطش, ارسل له خطاب يعده ويمنيه ويحرضه على الخليفة الذي اساء معاملته (وهذا يوضح ان ونجت كان له عيون في امدرمان يزودونه بالمعلومات) وفي الحقيقة كان رد النجومي يوضح ايمانه الصادق بالمهدية كدعوة وتعاليه على حظ النفس وشهوة الانتقام والرجل كان يعلم نهايته ويخطو نحو الموت بثبات رد قائلا ( ان انتصرنا وصح ما وعدتمونا به فسنأتي لنأخذه منكم اما ان انهزمنا فلن تجدوا عندنا الا جبة متروزة وحربة مركوزة)…اما بعد نجاح الغزو فقد حرص الانجليز على بقاء هذا الخلاف قائما ليمنعوا اي محاولات للوحدة الوطنية تعمل ضد حكمهم.وتأثير هذا الخلاف كان واضحا في جدليات الهامش والمركز والهوية لاحقا.

وهكذا نتستخلص من هذا السرد التاريخي ان اي تحليل لعوامل الصراعات الاولية في السودان يعود بها الي صراعات الموارد والسلطة ويظل العامل الجهوي هو المحفز لتجييش الناس وحشدها وهذا هو حال هذه البقعة من الارض منذ العصور الوسيطة والي تاريخنا المعاصر.ومشكلة الموارد الطبيعية انها دوما محدودة مالم يتم العمل على تطويرها وزيادتها، وهذا لا يتم الا بيد المورد الاهم في منظومة التنمية وهم البشر انفسهم. بالنظر الي الخمسمائة سنة الفائتة من عمر الدولة والمجتمعات السودانية نجد انهم انشغلوا بالدخول في صراعات للسيطرة علي الموارد المحدودة من غير الوقوف لحظة ومحاولة تنمية هذه الموارد وتحسين حياتهم.وتظل الدولة السودانية تدور في دوائر مفرغة من الصراعات من غير اي رؤية واضحة او محاولة للنهوض.

في اعتقادي ان الاستقرار السياسي هو شرط اساسي لاي عملية تنمية, والاستقرار السياسي يحتاج الى ان تقوم المكونات السياسية والاجتماعية بالدخول في مساومات تؤدي الى تسويات وتفاهمات تتيح التوافق على الحد الادنى من برامج العمل المشتركة والرؤي الوطنية الجامعة. من غير هذا التوافق سنظل في نفس حلقة الفشل التاريخي مجرد جغرافيا غنية بالموارد الطبيعية ومطمع للقوى الاقليمية والدولية الباحثة عن (الذهب والرجال منذ ايام محمد علي باشا).وسنظل نخوض في صراعات خاسرة المنتصر فيها مهزوم في النهاية.